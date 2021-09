FC Porto-Benfica, em direto

há 3 horas 13:32

Clássico aquece Supertaça

Um ano depois de ausência devido à pandemia, a Supertaça está de volta com um novo formato. O Pavilhão Municipal da Nazaré acolhe a final four que terá o clássico FC Porto-Benfica, a partir das 17 horas, a animar as meias-finais de hoje.