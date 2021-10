Benfica ganha em Braga

O Benfica venceu (38-27) na tarde deste sábado, em Braga, o ABC com relativa facilidade, somando a segunda vitória no campeonato.





Ainda com um jogo em atraso, o clássico da 3.ª jornada não constituiu problemas de maior para o conjunto orientado por Chema Rodriguez, que ao intervalo já vencia por seis golos (21-15).Na segunda parte foi cavado ainda maior fosso, que traduz a diferença de qualidade entre as duas equipas.O pivô Alexis Borges e o lateral Demis Grigoras brilharam pelas águias, com seis golos cada.Já o ABC somou a terceira derrota, em outros tantos jogos.