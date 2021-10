Sporting vence na Maia

O Sporting confirmou esta quarta-feira o seu favoritismo na deslocação à Maia, vencendo (34-23) a turma local, em jogo da 4.ª jornada do Campeonato.





Com uma primeira parte de bom nível (10-7), os leões, que somam por vitórias os jogos disputados, partiram para o tempo complementar com uma vantagem confortável, mas a turma anfitriã reagiu e aproximou-se no resultado, mas sem manter a regularidade na sua qualidade de jogo.A ponta final da partida foi toda da equipa lisboeta, com destaque individual no ataque para Francisco Tavares, autor de 11 golos.