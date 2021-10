Sporting supera Avanca

Depois dos triunfos de Benfica e FC Porto, o Sporting fechou a jornada do Campeonato Placard, ao início da noite deste sábado, com um triunfo expressivo (46-28) na receção ao Avanca.





Sem grande oposição, os leões construíram o resultado ainda na primeira parte (21-14), graças ao poderio do seu contra-ataque, bem interpretado pelo ponta Francisco Tavares, autor de 11 golos.Com este resultado, os leões saltaram para o primeiro lugar, em igualdade pontual com os dragões, enquanto o Benfica segue com o pleno em três jogos, pois tem dois adiados.