O Benfica soma e segue no Campeonato, tendo na tarde deste sábado vencido (38-30) na receção ao Póvoa AC, em jogo da 6.ª jornada.





Com domínio claro na primeira parte (22-15), os encarnados continuaram a acelerar na segunda, sem hipóteses para o adversário poder reagir.O sueco Jonas Kallman e o sérvio Petar Djordjic, com 6 golos cada, foram os grandes trunfos das águias, que continuam invictas, embora com uma partida a menos que Sporting e FC Porto.