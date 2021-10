Benfica mantém o pleno de vitórias no campeonato

Em jogo em atraso da 4.ª jornada do campeonato nacional, o Benfica recebeu e venceu esta sexta-feira o Sporting da Horta, por 38-26. Com este triunfo, as águias mantêm o pleno de vitórias na competição, com 21 pontos (sete vitórias em sete jogos)





Na Luz, a formação encarnada entrou forte e foi para o intervalo na frente por quatro golos de diferença (20-16). No segundo tempo, o conjunto orientado por Chema Rodríguez geriu a vantagem e fechou um triunfo confortável por 38-26.Com nove golos, Petar Djordjic foi o melhor marcador das águias. Do lado do Sp. Horta, Eduardo Mendonça foi o mais eficaz, com sete golos.O Benfica volta a entrar em ação no sábado, com na receção ao Xico Andebol, agora a contar para a 8.ª jornada.