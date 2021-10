Sporting vence Boa Hora

O Sporting derrotou esta sexta-feira o Boa Hora por 33-25, em jogo referente à oitava jornada do campeonato nacional.





Arsenashvili Erekle e Francisco Costa, com sete golos cada, foram os melhores marcador dos leões.O Sporting lidera o campeonato com 24 pontos, mas tem mais um jogo que FC Porto e Benfica, que seguem com 21 pontos. Estas três equipas são, de resto, as únicas invictas na prova.