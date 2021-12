Benfica vence no Restelo

O Benfica venceu (40-28) esta sexta-feira o Belenenses, na abertura da 12.ª jornada do Campeonato Placard e assumiu, à condição, o comando da classificação, com dois jogos a mais que os rivais invictos, Sporting e FC Porto.Os encarnados dominaram o encontro do Restelo com uma vantagem no marcador sempre confortável, chegando ao intervalo a ganhar por 5 golos (20-15).E, após o reatamento, as águias foram ainda mais acutilantes, disparando para uma vantagem irrecuperável, acima dos 10 golos.Destaques individuais nos encarnados para o alemão Ole Rahmel (11 golos), bem secundado pelo sérvio Lazar Kukic (7) e Alexis Borges (6).Carlos Siqueira (6), Cláudio Pedroso (6) e Tiago Pereira (5) brilharam pelo Belenenses, que se mantém no 5.º lugar da classificação.