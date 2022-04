Sporting vence Boa Hora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na 23.ª jornada do campeonato nacional, o Sporting recebeu e venceu o Boa Hora, por 38-25, e segue na liderança da prova.No Pavilhão João Rocha, os leões entraram fortes após a eliminação polémica na Alemanha nos oitavos-de-final da Liga Europeia e chegaram ao intervalo a vencerem por expressivos 12 golos de diferença (22-10). No segundo tempo, a equipa de Ricardo Costa controlou (16-15) e geriu tranquilamente o resultado.A nível individual, Erekle Arsenashvili destacou-se com nove golos.