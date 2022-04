Portugal-Holanda, em direto

há 1 horas 18:11

Rui Silva: «Agora vamos fazer uma partida superior»



Carlos Barroso

Rui Silva acredita que Portugal vai apresentar-se a um nível melhor do que em janeiro diante da Holanda. "Sobre esse jogo acho que não estivemos no nosso melhor, por isso, acredito que agora vamos fazer uma partida superior, tanto a nível defensivo como ofensivo. Também o facto de termos neste momento Belone Moreira e Francisco Costa vai ajudar-nos bastante no ataque. Acredito que vamos estar num nível superior àquele que tivemos no Europeu. Partimos para este jogo 50/50 com duas seleções num bom momento. Nós acabámos por fazer com a Suíça um bom playoff antes deste duelo, por isso vamos aparecer aqui fortes e com vontade de ir ao Mundial", sublinhou o central português.