O Benfica recebeu e venceu o Belenenses por expressivos 44-28, em jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato nacional.A equipa liderada por Chema Rodríguez entrou mais forte e, ao intervalo, já vencia por seis golos (19-13). Na segunda parte, as águias continuaram com a boa exibição e garantiram o triunfo confortável por 16 golos de diferença.Paulo Moreno foi o destaque nos encarnados com nove golos. Do lado do Belenenses, Bruno Moreira foi o melhor marcador com cinco tiros certeiros.O Benfica (3.º) entrou nesta jornada com os mesmos pontos do que o Sporting (2.º), que também joga hoje.Autor: Pedro Esteves