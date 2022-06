Sporting-Benfica, em direto

há 3 horas 14:08

Dérbi em Matosinhos com final da Taça em vista

Sporting e Benfica defrontam-se hoje, a partir das 17h30, em Matosinhos, local onde decorre a final four da Taça de Portugal. Leões e águias disputam o acesso à final da prova, cujo atual detentor é o FC Porto. Os dragões defrontam o Madeira SAD na outra meia-final, a partir das 15 horas. Acompanhe todas as incidências do dérbi de andebol aqui!