FC Porto-Sporting, em direto

há 2 horas 15:01

Palmarés da Taça de Portugal

O Sporting é o clube com mais Taças de Portugal de andebol no currículo, com 15. Seguem-se o ABC com 12 e o FC Porto com 9. Já o Benfica tem 6. Xico Andebol, Madeira SAD e Águas Santas também estão presentes nesta lista, visto que conquistaram o troféu por uma ocasião.