FC Porto e Benfica animam Viseu

O Torneio Internacional de Viseu, Feira de S. Mateus, foi ontem apresentado, com grande elenco. A prova de pré-época, de 19 a 21 de agosto, terá FC Porto (tricampeão nacional), Benfica (vencedor da Liga Europeia), Águas Santas (5º do campeonato), Ac. Viseu (campeão da 2ª Divisão), Nantes (vice-campeão de França) e suecos do Onnereds. "Queremos promover o andebol, ter jogos de qualidade e Viseu", considerou Joaquim Escada, presidente Associação de Viseu. Eis o programa: 19 de agosto – Ac. Viseu-Onnereds (19 h) e FC Porto-Nantes (21 h); dia 20: Onnereds-Águas Santas (15 h), FC Porto-Ademar León (17 h) e Nantes-Benfica (19 h); dia 21: Ac. Viseu-Águas Santas (12 h), Portugal-Espanha em cadeira de rodas (14 h) e Benfica-Ademar León (16h).