Europeu Sub-18: Portugal perde com Hungria e adia acesso às meias-finais

A seleção portuguesa de andebol de sub-18 falhou esta terça-feira a primeira oportunidade de garantir um lugar nas meias-finais do Campeonato da Europa da categoria, a decorrer em Montenegro, ao perder com a Hungria por um ponto, por 24-23.

Depois de apenas triunfos nos três jogos da primeira fase de grupos, Portugal acabou por cair perante os húngaros, com um golo nos últimos segundos, num encontro em que até vencia ao intervalo por 12-9, e vai agora disputar com a Alemanha o único lugar vago na poule 1 para continuar a frente.

Os germânicos derrotaram por 34-26 a Croácia, que ficou sem qualquer possibilidade de alcançar as meias-finais.

Já apurada, a Hungria lidera a poule 1 com quatro pontos, seguido da Alemanha e de Portugal, ambos com dois, enquanto os croatas estão a zero.

Num duelo agendado para quarta-feira, às 19 horas (de Lisboa), Portugal tem mesmo que vencer a Alemanha, já que, em caso de igualdade, os germânicos têm vantagem no confronto direto, por terem mais golos marcados na competição (66 contra 48).