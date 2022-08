Portugal afastado pela Dinamarca do quinto posto do Euro de andebol sub-18

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de andebol sub-18 foi batida, esta sexta-feira, pela congénere dinamarquesa, por 33-32, falhando assim a possibilidade de lutar pelo quinto lugar do Campeonato Europeu da categoria, no Montenegro, apenas acalentando conseguir o sétimo posto.

A Dinamarca, que já vencia ao intervalo do encontro, por 18-16, teve ligeiríssima melhor eficácia no ataque, com 33 tentos em 50 tentativas, face aos 32 golos lusos em 49 remates.

Vasco Costa, como 12 golos em 15 remates, foi o melhor marcador português e da partida, já que o máximo anotador dinamarquês foi Hjalte Lykke, com 11 em 12.

No domingo, na atribuição dos sétimo e oitavo lugares do certame, Portugal vai defrontar, igualmente em Podgorica, a equipa derrotada, desta sexta-feira, no duelo entre Noruega e Croácia.