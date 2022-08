Águas Santas tem sete reforços

Depois de concluir a preparação com o 2º lugar no Torneio Internacional de Viseu, o Águas Santas, que no sábado defronta o Cocks na Finlândia (1ª mão da 1ª pré-eliminatória da Liga Europeia), apresentou ontem o plantel para 2022/23, com sete reforços. O guarda-redes Diogo Ribeiro, o central Afonso Lima e o lateral João Furtado – todos ex-ADA Maia –, o lateral Gustavo Oliveira (ex-FC Gaia), o central Rui Baptista (ex-ABC), o pivô Nuno Queirós (ex-Sanjoanense) e o ponta Pedro Cruz (ex-Póvoa) são as caras novas do clube, cujo objetivo é, segundo o treinador Ricardo Moreira, "aproximar-se do nível dos três grandes nas provas internas e ir o mais longe possível nas provas europeias." Pedro Cruz é baixa por lesão (vai ser operado ao menisco), falhando o jogo na Finlândia.