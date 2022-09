Frade ganha a Martins na Hungria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona, vencedor da Liga dos Campeões na pretérita época, iniciou ontem a defesa do título com uma vitória (35-28) frente ao Szeged, na Hungria.

Com dois internacionais portugueses em campo, Luís Frade, pivô dos catalães, esteve em evidência, ao marcar um golo aos 49 minutos, enquanto Miguel Martins, central da equipa magiar, anotou igualmente um tento, aos 59’, já perto do final.

O Szeged dominou a primeira parte (15-14), mas depois a forte defesa do Barça não deu hipóteses ao ataque adversário. Empatados a 20 (38’), o campeão de Espanha foi alargando a vantagem até final, com os franceses Dika Mem (7 golos), Ludovic Fabregas (7) e Melvyn Richardson (6) a demonstrarem grande eficácia. O húngaro Richárd Bodó (5) foi o melhor do Szeged.

Cavalcanti e Portela perdem

Também a contar para a 1ª jornada do Grupo B, o vice-campeão de França, o Nantes, perdeu (33-40) com o Kielce, na Polónia.

Os internacionais portugueses, o lateral Alexandre Cavalcanti e o ponta Pedro Portela, marcaram um golo cada, sendo incapazes de contrariar o poderio do campeão polaco, vencedor da Champions em 2016. Ao intervalo, os anfitriões já dominavam com clareza (23-18).