Benfica estreia-se no Campeonato com triunfo

O Benfica estreou-se este sábado no Campeonato com um triunfo (31-22) na receção ao ADA Maia, jornada inaugural do Nacional da 1.ª Divisão.Ao intervalo as águias já venciam por 5 golos (17-12), ampliando a vantagem no tempo complementar.Destaques individuais no ataque do Benfica para Ander Labayen (6 golos), Carlos Martins (5), Petar Djordjic (5) e Leandro Semedo (4).Pela equipa da Maia, Mário Silva (3) e Gustavo Marques (3) foram os mais produtivos.