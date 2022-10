Benfica entra a vencer no Mundial de Clubes

O Benfica entrou no Mundial de Clubes com um triunfo claro (39-27), esta quarta-feira, frente aos anfitriões do Mudhar, na 2.ª jornada do Grupo B, da competição a decorrer em Damman, na Arábia Saudita.Com grande exibição do guarda-redes Sergey Hermandez, os vencedores da Liga Europeia ainda encontraram algumas dificuldades nos primeiros 23 minutos (10-10), mas depois descolaram no marcador, chegando ao intervalo na frente (14-10), para depois dominarem por completo a segunda parte.Pela equipa da Luz, destacaram-se no ataque Ole Rahmel (8 golos), Demis Grigoras (5), Ander Izquierdo (4), Jonas Kallman (4) e Alexis Borges (4).Com este triunfo, as águias passaram a comandar a série, bastando um empate no jogo desta quinta-feira (14h45) frente aos egípcios do Al Ahli para vencerem o Grupo B e carimbarem as meias-finais.Nesta caso, os encarnados deverão encontrar os alemães do Magdeburg - prováveis vencedores do Grupo A -, a quem venceram na final épica da Liga Europeia deste ano no Altice Arena.