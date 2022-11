FC Porto-Benfica, em direto

há 1 horas 14:56

Clássico anima 8.ª jornada do campeonato

Boa tarde! FC Porto e Benfica defrontam-se na tarde deste sábado, a partir das 16 horas, em jogo a contar para a oitava jornada do campeonato nacional de andebol.



Até ao momento no campeonato, as águias somaram sete vitórias consecutivas, colocando-se no segundo lugar da tabela classificativa, apenas atrás do Sporting. Já os dragões encontram-se no terceiro posto, com 19 pontos (menos dois do que Sporting e Benfica), após somarem seis triunfos e um desaire até ao momento no campeonato.



