Liga dos Campeões: FC Porto derrotado na Alemanha

O FC Porto perdeu esta quinta-feira no terreno do Magdeburgo, por 41-36, em jogo a contar para a 7.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. Os dragões continuam sem pontuar esta temporada na Champions, ocupando o último lugar da classificação.Na Alemanha, a formação comandada por Magnus Andersson não resistiu frente ao atual detentor do Mundial de Clubes e, ao intervalo, perdia por 22-17.A nível individual, o melhor marcador do FC Porto foi Victor Iturriza, com sete golos. Veja aqui a ficha.