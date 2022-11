Benfica vence Belenenses

O Benfica venceu (33-29) este sábado o Belenenses, na abertura da 10.ª jornada do Campeonato, que se conclui este domingo com o clássico Sporting-FC Porto.A turma do Restelo deu boa réplica na primeira parte, equilibrando até aos 25 minutos (14-14), mas o Benfica chegou ao intervalo já em vantagem (18-15).Depois, as águias dilataram o marcador e controlaram até final, perante boa réplica do Belenenses.O central do Benfica, Belone Moreira, destacou-se com 6 golos.