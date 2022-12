Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 12:47

Benfica acusa Sporting de intransigência

Em comunicado, o clube da Luz acusa o rival de ser "irredutível quanto a uma mudança de horário do dérbi", referindo ainda que, "apesar de todas as tentativas realizadas desde o início da semana, o Sporting mostrou-se repetidamente intransigente quanto a qualquer alteração".



O Benfica termina a nota referindo "que esta sobreposição em nada defende a modalidade, num dérbi que se espera emocionante", para depois garantir que vai ter casa cheia hoje. "Se o objetivo do Sporting era encontrar um pavilhão vazio, será certamente surpreendido pela massiva presença dos adeptos do nosso Clube, a quem deixamos o apelo para uma adesão e um apoio emocionantes, como sempre acontece".



O nosso jornal tentou obter uma reação do Sporting às acusações do Benfica, mas não foi atendido nesse pedido.