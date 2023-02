Benfica vence na Maia

O Benfica não teve grande dificuldade em vencer (37-23) esta sexta-feira na Maia, no jogo antecipado da 14.ª jornada do Campeonato, que prossegue hoje com um aliciante FC Porto-Águas Santas.As águias dominaram toda a partida e ao intervalo já tinham uma vantagem confortável (18-11), não dando hipóteses de recuperação ao adversário no tempo complementar.Demis Grigoras brilhou no ataque das águias com 7 golos, secundado por Ander Izquierdo e Arnau Garcia (5 cada).Com este resultado, o Benfica sobe ao comando, mas à espera do desfecho do jogo entre Sporting e Vitória de Setúbal.