Benfica-FC Porto, em direto

há 3 horas 10:22

Paulo Moreno: «Dependemos só de nós»



Vítor Chi

Paulo Moreno, capitão do Benfica, considerou que as águias vão continuar a lutar pelo título, o "objetivo máximo" da equipa. "Já lá vão muitos anos desde o último título, que vi na bancada do Pavilhão n.º 2 da Luz. Dependemos só de nós, temos de mudar a história, e vamos lutar por isso com todas as armas", garantiu, à BTV.