Sporting-FC Porto, em direto

há 35 min 16:46

Marítimo é o primeiro finalista da Taça de Portugal



FPA

Equipa do Funchal entrou com a mão direita na final four da Taça de Portugal, confirmando este sábado o seu favoritismo na primeira meia-final, ao superar (28-21) o Póvoa AC.



Délcio Pina foi o maior trunfo dos insulares, ao marcar 9 golos e cotar-se como o artilheiro do encontro.



Quem vencer o clássico entre Sporting, detentor do troféu, e o tetracampeão FC Porto disputa este domingo a final com o Marítimo, às 16 horas, no Complexo Desportivo do clube do Funchal, na Madeira.