Supertaça Ibérica já vai ser a doer Leões têm duelo de titãs com Barcelona e dragões jogam com Logroño, em Viana do Castelo





Rui Silva e Salvador Salvador prometem época de luta

• Foto: Hélder Santos