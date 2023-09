Sporting-Benfica, em direto

há 3 horas 15:57

Jota González: «Temos muita expetativa para jogar o dérbi, é muito importante»



Fernando Ferreira

Do lado do Benfica, o técnico Jota González mostrou-se ciente da difícil missão que a equipa tem pela frente. "Tivemos problemas na preparação, com lesões graves. Estamos a adaptar-nos para resolver os problemas e a encontrar soluções. Temos muita expetativa para jogar o dérbi, sabemos o que significa, é muito importante", afirmou o treinador das águias ao site do clube.