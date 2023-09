Sporting tem deslocação difícil a Braga

O Campeonato prossegue com a realização da 2ª jornada (hoje e amanhã), sendo de destacar a difícil deslocação do Sporting a Braga, para defrontar o ABC. Os leões atravessam bom momento, após vencerem o dérbi com o Benfica, mas o ABC também ganhou, depois de apuramento para a Liga Europeia. Filipe Magalhães, treinador do ABC, vai cerrar fileiras no duelo de amanhã: "Vai ser de extrema dificuldade, pois o Sporting é um adversário que luta pelo título, mas queremos continuar com as boas prestações."

Já o Benfica, ainda a lamber as feridas da derrota com os leões, recebe hoje (15h00) o Belenenses. O lateral das águias, Belone Moreira, elogiou o clube onde já jogou: "É um histórico, equipa lutadora e de qualidade, mas vamos estar preparados e fazer o nosso trabalho."