Benfica regressa às vitórias

Depois do empate inesperado frente ao Póvoa AC na ronda anterior, o Benfica recebeu e venceu este sábado o FC Gaia (34-25) na 4ª jornada do campeonato nacional.Na Luz, a formação comandada por Jota González foi para o intervalo na frente por 16-13, dilatando depois a vantagem no segundo tempo (parcial de 18-12).Com sete golos, o reforço espanhol Miguel Sánchez-Migallón destacou-se nas águias. Do lado da equipa da casa, Diogo Ferreira foi o marcador de serviço, com oito golos.Este foi o segundo triunfo do Benfica na prova em quatro jogos, onde também regista um empate (CD Póvoa) e uma derrota (Sporting).