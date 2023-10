FC Porto desafia Veszprém

O FC Porto tem esta quarta-feira uma dura missão na Hungria, defrontando na 4ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões o poderoso Veszprém, equipa recheada de alguns dos melhores jogadores mundiais e com um currículo de excelência, quatro vezes finalista (2002, 2015, 2016 e 2019). Será um jogo complicado para os tetracampeões, mas que no Torneio Internacional de Viseu, em agosto, perderam (31-34) com os campeões magiares, mas tiveram o jogo na mão, sendo surpreendidos nos minutos finais.Em declarações ao site do FC Porto, o guardião Mitrevski fez uma antevisão do jogo: "É um adversário favorito, mas procuramos vencer, estamos focados, contentes e confiantes. Podemos dar boa luta e tentar voltar com pontos. Temos de jogar passo a passo, minuto a minuto e focados na defesa."