República Checa-Portugal, em direto

há 3 horas 13:30

Portugal procura apuramento para a Main Round

Portugal iniciou o Europeu da Alemanha com uma vitória clara sobre a estreante Grécia (31-24), mas hoje a fasquia vai subir, no embate frente à emergente República Checa, na 2ª jornada do Grupo F, em Munique. É um jogo em que os Heróis do Mar são favoritos e têm de decidir se querem passar, desde já, à Main Round, em caso de vitória, pois a Grécia dificilmente conseguirá opor-se à poderosa Dinamarca, ou se deixam tudo para a última jornada frente à tricampeã mundial, cenário muito pouco favorável às aspirações.