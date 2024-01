Noruega-Portugal, em direto

há 38 min 13:05

Portugal inicia percurso na Main Round frente à Noruega

Portugal inicia esta quarta-feira, pelas 14h30, o percurso no Grupo 2 da Main Round do Europeu de andebol, em Hamburgo, numa partida onde terá pela frente a Noruega. Fique connosco e acompanhe todas as incidências do encontro, onde ambas as seleções vão à procura dos primeiros pontos nesta fase da competição.