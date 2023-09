Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Belenenses-FC Porto, 29-40: Dragão mandão Com triunfo robusto no Restelo, tetracampeões entram com mão direita na defesa do título





FORTE. Daymaro Salina foi uma seta apontada à baliza do Belenenses

• Foto: Peter Spark/movephoto