Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Sporting, 27-30: triunfo da irreverência Juventude do leão deu-se bem contra a experiência da águia, num dérbi com emoções fortes até ao fim





ALEGRIA. Sporting celebra em plena Luz

• Foto: Vítor Chi