E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto continua lanterna vermelha do Grupo A da Liga dos Campeões, mas ontem agigantou-se perante o colosso PSG, mas sem evitar a derrota (33-35) no Dragão Arena, que contou nas bancadas com Pinto da Costa e o ex-guarda-redes multimedalhado ...