Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Turquia-Portugal, 35-37: Excelência da malta jovem Com muitos juniores, Portugal bate Turquia e ganha Grupo 1 do Europeu (qualificação)





CLASSE. Central Miguel Martins arrasou a defesa turca com 8 golos

• Foto: fap