A Noruega conquistou, este domingo, o seu quarto Mundial feminino, que se disputou em Espanha. As nórdicas superaram (29-22) a França, campeã olímpica em Tóquio'2020, na final do Paulau D'Esports de Granollers.Tudo parecia entregue às gaulesas, que venciam ao intervalo por 4 golos (16-12), mas a segunda parte foi de pesadelo para as francesas, com Henny Reistad (6 golos), Stine Oftedal (5), Kare Dale (5) e Nora Mork (5) a serem as mais produtivas do ataque das norueguesas.Na luta pelo bronze, a Dinamarca bateu (35-28) a anfitriã Espanha.