ABC com luz verde para utilizar a nova e moderna Arena do Sp. Braga na Europa

O ABC revelou através das redes sociais que vai utilizar a nova Arena do Sp. Braga nos três jogos caseiros da fase de grupos da Liga Europeia."É com enorme alegria que partilhamos a notícia: os nossos jogos da fase de grupos da EHF European League terão como palco a incrível Arena SC Braga!", pode ler-se no Facebook do clube bracarense, que tem como instalações o 'velhinho' Pavilhão Flávio Sá Leite.Os jogos em causa são as receções aos dinamarqueses do Skjern (14 de novembro), eslovacos do Bystrica (28 de novembro) e croatas do Nex ( 5 de dezembro)."Agradecemos ao SC Braga pelo apoio contínuo e pela colaboração neste processo, que foram essenciais para tornar esta alteração possível. Nestes três jogos os sócios do SC Braga terão acesso a bilhetes a um preço simbólico de apenas 2,5 euros", revelou o ABC.No final, um apelo aos adeptos: "Apelamos a todos os bracarenses a estarem presentes, fortalecendo a atmosfera e o apoio à nossa equipa. Com a vossa paixão pelo andebol e pelo ABC, vamos encher a Arena SC Braga!"