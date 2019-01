ABC em Águas Santas

A 19ª jornada do campeonato, que tem como jogo grande o dérbi entre Benfica e Sporting (a 9 de março), inicia-se hoje, tendo como aliciante a visita do ABC (4º classificado) ao pavilhão do Águas Santas (5º), em mais um jogo de luta pelo 6º lugar e consequente apuramento para o Grupo A da fase final. Já o Belenenses (6º) e o Madeira SAD (7º) são favoritos na receção a Fermentões e Boa Hora, respetivamente.

Entretanto, a Main Round do Mundial da Alemanha e Dinamarca conclui-se hoje, ficando definidos os jogos das meias-finais. No Grupo 1, Alemanha e França, ambas com 7 pontos, estão apuradas para lutar pelas medalhas, mas falta saber quem ficará em 1º e 2º lugar. Os anfitriões jogam com a Espanha e os campeões mundiais com a Croácia. Se os saldos forem idênticos, tudo se decidirá na diferença de golos, que neste momento é favorável aos germânicos (19-14).

No Grupo 2, a Dinamarca (8) defronta a Suécia (6) e a Noruega (6) a Hungria, sendo que duas das três equipas nórdicas serão as semifinalistas.