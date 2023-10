ABC empata com o Benfica na Luz

A 9.ª jornada do Campeonato prosseguiu na tarde deste sábado, com o ABC a sacar um empate (30-30) na Luz, fazendo o Benfica atrasar-se ainda mais em relação ao líder Sporting, que na véspera vencera em Guimarães.Mesmo assim, as águias conservaram o 3.º lugar da classificação, com 21 pontos, à frente dos bracarenses (20), mas atrás de leões (27) e FC Porto (23), que recebe este domingo o Vitória de Setúbal.O clássico foi muito equilibrado ao longo dos 60 minutos, registando-se um empate ao intervalo (16-16). A segunda parte teve o mesmo teor, de parada e resposta.O ABC andou na frente, mas o Benfica foi mais dominante nos últimos minutos, tendo permitido o empate depois de estar a vencer (30-29).Veja a ficha do jogo aqui. Também o Marítimo, sem o treinador Paulo Fidalgo (suspenso), venceu (35-32) em Avanca.