ABC ficou sem equipamentos e vai jogar na Croácia... com camisolas do adversário

O ABC Braga vai defrontar esta noite os croatas do RK Nexe, numa partida da European League na qual irá atuar com umas cores... diferentes do habitual. Tudo por conta de um problema na ligação aérea, que fez com que as malas não tivessem chegado ao destino após a escala feita em Madrid. Os minhotos ainda tentaram solucionar a questão junto da Iberia, mas como tal não sucedeu, esta noite irão atuar com um equipamento cedido pelo adversário.Nas redes sociais, o ABC enalteceu o gesto e agradeceu-o nas redes sociais. "Agradecemos a todo o staff do RK Nexe, tanto o material cedido como o apoio prestado nas últimas 24h, assegurando que os nossos atletas pudessem treinar e jogar sem qualquer restrição", podia ler-se.