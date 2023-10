ABC perde na Croácia para a Liga Europeia

O ABC perdeu esta noite na Croácia diante do RX Nexe, por 38-28, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga Europeia.Os minhotos, que sofreram contratempos com a perda da bagagem, tendo de jogar com equipamentos cedidos pelo adversário, nunca tiveram hipóteses diante dos croatas, chegando ao intervalo já a perder por 21-12.O ABC desce ao terceiro lugar do grupo, com uma derrota e uma vitória, recebendo na próxima jornada, dia 14 de novembro, os dinamarqueses do Skjern Handbold.