ABC regressa à Europa com vitória na Eslováquia

O ABC estreou-se esta terça-feira na fase de grupos da Liga Europeia com uma grande vitória na Eslováquia, diante do Povazska Bystrica, por 34-26, na ronda inaugural do Grupo D.Os bracarenses ganhavam por dois golos ao intervalo (17-12), partindo depois para uma excelente segundo parte. Com oito golos, Vinícios Carvalho foi o melhor marcador da equipa portuguesa, que não competia na Europa desde 2016/2017.Na próxima jornada, o ABC defronta os croatas da RK Nexe.