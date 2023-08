ABC/UMinho perde com Trebnje na qualificação para a Liga Europeia

O ABC/UMinho perdeu este sábado por 31-29 com o RK Trimo Trebnje, na Eslovénia, na primeira mão da ronda única de qualificação para a Liga Europeia de andebol, numa partida em que claudicou nos minutos finais.

Em Trebnje, a cerca de 50 quilómetros da capital Ljubljana, o ABC/UMinho esteve a vencer por três golos, aos 19-16, liderou até aos 25-24, mas nos derradeiros três minutos sofreu um parcial de 3-1, que ditou a derrota por 31-29.

O resultado não compromete as aspirações dos bracarenses em dar a volta à eliminatória em casa, a 2 de setembro, e assegurar a presença na renovada fase regular da Liga Europeia, que irá integrar 32 equipas, distribuídas por oito grupos.

O ABC/UMinho, quarto classificado do campeonato em 2022/23, atingiu pela última vez uma fase de grupos de uma prova europeia em 2016/17, quando integrou o Grupo D da Liga dos Campeões, depois de ter derrotado o Maccabi Tel Aviv HC (Israel) e o Bregenz HB (Áustria) na fase de qualificação.

A formação eslovena entrou melhor na partida e cedo chegou a uma vantagem de três golos, aos 5-2, prontamente anulada pelo conjunto orientado por Filipe Magalhães, que, com um parcial de 5-1, passou para a frente do marcador aos 7-6.

Os bracarenses lideraram até aos 12-11, com os eslovenos a alcançar sucessivas igualdades e a passarem novamente para a frente aos 13-12, já no derradeiro minuto da primeira parte que foi alcançada com um empate a 14-14.

O ABC/UMinho entrou bem na segunda parte e colocou-se a liderar por três golos aos 19-16, mantendo-se na frente do marcador até aos 25-24, altura em que a formação eslovena recuperou o comando, aos 26-25, para não mais largar.

Apesar das sucessivas igualdades conquistadas pela formação bracarense, aos 26-26, 27-27 e 28-28, o RK Trimo Trebnje, do guarda-redes ex-leão Aljosa Cudic, arrancou para um triunfo por 31-29, a três minutos do fim, com um parcial de 3-1.

O pivô José Paulo Silva, com oito golos, e o lateral brasileiro Vinícios Carvalho, com sete, foram os principais marcadores da equipa do ABC, enquanto na formação eslovena Davide Bulzamini, com sete, foi o jogador em destaque.