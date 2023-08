Afinar em Viseu

Naquele que é o torneio internacional mais consagrado da pré-época, Benfica, FC Porto e Sporting afinam, entre hoje e domingo, os detalhes da sua preparação na festiva cidade de Viseu, onde decorre a Feira de São Mateus. As águias, com um novo treinador (Jota González), a entrada de sete caras novas e a registar algumas lesões tem sido a equipa dos três grandes com maiores dificuldades no arranque, tendo perdido os particulares com os dinamarqueses do Kolding (27-29) e Coreia do Sul (30-35), mas hoje (19h00) pode redimir-se no duelo mais importante da 1ª jornada frente ao poderoso Veszprém, quatro vezes finalista da Champions e campeão húngaro, com alguns dos melhores jogadores mundiais, como seja o pivô francês Ludovic Fabregas.

No outro jogo da noite (21h00), também no Pavilhão Cidade de Viseu, é a vez do tetracampeão nacional FC Porto – ganhou os seis jogos particulares até à data –, agora orientado por Carlos Resende, entrar em cena perante dinamarqueses do Silkeborg. Amanhã realizam-se mais três jogos: Veszprém-FC Porto (15h30), Benfica-Torrelavega (17h30) e Silkeborg-Sporting (19h30). Os leões jogam ainda no domingo (15h30) frente à equipa espanhola.