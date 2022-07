Águas Santas desmente saída de Francisco Fontes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manuel Cruz, ‘vice’ do Águas Santas, desmentiu a noticia avançada pelo nosso jornal sobre a saída do pivô Francisco Fontes para o FC Porto, campeão de andebol. "Não tem qualquer fundamento. Francisco Fontes tem dois anos de contrato e temos boas relações com o FC Porto, pelo que seríamos os primeiros a saber", esclareceu.