Águas Santas e ABC testam lideres

Sporting e FC Porto têm conseguido ultrapassar os obstáculos e permanecem juntos na liderança do campeonato nacional, com 56 pontos. Hoje disputa-se grande parte da 20ª jornada - só a receção do Belenenses ao Maia Ismai está reservada para o dia 25 de fevereiro - e os líderes vão ser colocados mais uma vez à prova, com o Sporting a ter pela frente o teste mais exigente. Tudo, claro está, no plano teórico. Os leões deslocam-se a casa da Águas Santas, 5ª classificada do campeonato. A equipa de Thierry Anti é favorita, mas a deslocação ao pavilhão da formação maiata é tradicionalmente complicada. Por sua vez, os dragões recebem o ABC. Longe dos tempos áureos, a histórica formação de Braga é 9ª e constitui sempre uma verdadeira ameaça aos eternos candidatos, tendo derrotado o Benfica. Precisamente, as águias estão proibidas de perder mais terreno para os rivais, na viagem até Setúbal.