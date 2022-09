Águas Santas embala em Belém

Depois da sensação na 1ª ronda do Campeonato com vitória frente ao FC Porto, o Águas Santas somou ontem o segundo triunfo na prova, ao vencer (29-27) em Belém. Os lisboetas entraram bem e dominaram a 1ª parte (18-13), mas viram-se surpreendidos pelo rival, com quem vão disputar a eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europeia, com a 1ª mão na terça-feira no Restelo e a 2ª a 4 de outubro em Águas Santas. Miguel Pinto (9 golos), João Furtado (6) e Afonso Lima (5) destacaram-se pelos forasteiros. Em declarações a Record, o técnico do Águas Santas, Ricardo Moreira, analisou o duelo: "Começámos mal, muitos erros, também por mérito do Belenenses, mas na segunda parte defendemos bem e demos a volta. Vem a eliminatória europeia, mas não nos consideramos favoritos, são jogos diferentes e o Belenenses tem as mesmas aspirações. É claro que é melhor ganhar que perder." Quanto ao triunfo frente aos dragões, Ricardo Moreira elogiou o seu plantel: "Não vencíamos há uns 20 anos o FC Porto, uma equipa fortíssima e que tem talvez o maior orçamento de sempre ao nível nacional, mas os meus jogadores estão desejosos de fazer história."